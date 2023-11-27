تغريم حسن شاكوش 80 ألف جنيه في واقعة إتلاف "جيت سكي" بمارينا

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة تعويضات الإسكندرية ، بتغريم المطرب حسن شاكوش مبلغ مالي قدرة 80 ألف جنيه، في واقعة إتلاف جيت سكي بمنطقة مارينا، وعدم دفع قيمة إصلاحه.

كانت أحداث الواقعة، أغسطس 2020 قام المدعي بإعطاء الموتوسيكل البحري الخاص به للمدعى عليه لتجربته والتصوير به على سبيل الدعاية كونه مطرب مشهور، إلا أنه فوجئ أن المدعى عليه استخدمه بطريقة سيئة مما تسبب في دخول المياه إلى الموتور وحرقه وغرق الموتوسيكل البحري الخاص به، وعرض عليه المدعي إنهاء الموضوع وديا على أن يدفع له قيمة إصلاحه إلا أنه رفض، وحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 1078 لسنة 2020 إداري مارينا.

فقام المدعي ، برفع دعوى على المدعى عليه المطرب حسن شاكوش بموجب صحيفة أودعت بالمحكمة وبإلزام المدعى عليه بأن تؤدي له مبلغ وقدرة إجمالي قطع الغيار اللازمة للإصلاح الموتوسيكل 80 ألف جنيه، بالإضافة إلى أتعاب التركيب والصيانة بمجموع مبالغ وقدرة 79780 جنيها، وبإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي التعويض، وما تراه المحكمة مناسبا تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت بالمدعي نتيجة خطأ المدعي عليه.