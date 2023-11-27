"تعليم الغربية" تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

الغربية عادل ضرة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بالتعاون مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، مؤتمراً حاشداً لتأييد المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المعلمين على النزول إلى صناديق الاقتراع، ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، و الشيخ الدكتور عبد المهمين السيد، وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، و محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، و مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، ووكلاء الإدارات التعليمية، ورؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية، ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالغربية، بمشاركة 800 معلم.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، وقدم طلاب مدرسة الشهيد النجار الابتدائية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، عرضاً فنيا بعنوان "في حب مصر".

وأكد محمد مصلح عضو مجلس أمناء المديرية ورئيس مجلس الأمناء بإدارة زفتى، على دعم قرارات الرئيس السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على حياة كريمة لكل المصريين.

وأشار المحاسب محمد الهمشري، رئيس مجلس الأمناء بالغربية في كلمته، إلى أن دعم مصر والرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة أصبح جزءً لا يتجزأ، فعندما ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائد سفينة الوطن فإننا ندعم الاستقرار والتنمية بل وحدة العرب كلهم، في وقت تموج فيه المنطقة بصراعات كثيرة، واستطاع العبور بنا إلى بر الأمان ، وأعاد الوطن إلى أهله ، وبدأ رحلة بناء الجمهورية الجديدة.

كما أكد الشيخ الدكتور عبد المهمين السيد، وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، في كلمته، أن المعلمين هم من فئة علماء الأمة والذين يشكلون ضميرها الحي، وأصحاب رسالة تربية الأجيال وتنشئتها، موضحاً أن حكم مصر ليس رفاهية، ولكنها مسئولية كبيرة تحتاج قيادة حكيمة.

وأضاف أن الرئيس السيسي حقق إنجازات كبيرة، وعلى رأسها استعادة الأمن والأمان للدولة كلها، ودحر الإرهاب، وفى نفس الوقت كانت يد تحمى، ويد تبنى، وانطلقت التنمية في كل المجالات وعلى رأسها حياة كريمة.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذا اللقاء يأتي في حب وطننا الغالي مصر، ونسعى من خلاله للتأكيد على أهمية المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة دعما صادقا لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة، ورد الجميل والوقوف مع الدولة المصرية، والمشاركة السياسية في الانتخابات القادمة ودعم وتأييد الرئيس.

وأكد "حسن" أن تعليم الغربية، وهي تعرض اليوم جانبا من إنجازاتها لابد أن تذكركم أن هذه الإنجازات هي جزء قليل من إنجازات عملاقة تحققت على أرض مصر، بسواعد أبنائها المخلصين تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للغربية نصيب كبير منها.

وطالب وكيل الوزارة أن يكون المعلمون قدوة داخل المجتمع بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لنثبت للعالم أننا مؤمنون باختياراتنا، وقادرون على استكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى نهاية المؤتمر، قام وكيل الوزارة باستعراض جهود التنمية التي تمت تحت قيادة الرئيس السيسي"، وخاصة التي تم منها في محافظة الغربية، وما تم في مجال التربية والتعليم، مبينا تطور عدد المدارس والفصول والكثافات، ومبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية القومية، على مدار عشر سنوات متواصلة من العمل والجهد.