تعليم الدقهلية يوجه مديرى الإدارات بضرورة الانتهاء من تسكين المعلمين

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية ، اجتماعا موسعا مع هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، ومديرى عموم المديرية، ومديري الإدارات الداخلية بالمديرية، وموجهى عموم المواد والأنشطة ومجلس أمناء المديرية، ومديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات والتوجية المالى والادارى والأخصائيين الاجتماعين ومجلس اتحاد الطلاب لمناقشة جدول الأعمال الخاص بكيفية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسرة المصرية.

وأكد على حسن اختيار المدرسين الأكفاء ومن يرغب الطالب اكتساب العلم والمعرفة على يده مشددا على الالتزام بالقرار الوزارى المنظم لمجموعات الدعم.

وأوضح شعبان أن المرحلة القادمة هى مرحلة الانتخابات الرئاسية ويتطلب ذلك من التربية والتعليم تقديم الدعم الكامل بتوفير المدارس للجان الانتخابية وتوفير كافة الإمكانيات من اثاث وخدمات طوال أيام الانتخابات ، مؤكدا على ضرورة ظهور التربية والتعليم بشكل مشرف يليق بها.

كما ناقش وكيل وزارة تعليم الدقهلية، كل ما يخص الامتحانات الخاصة بالشهور وامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023 -2024 بصفوف النقل والشهادة الإعدادية .

وأوضح أن امتحان الشهادة الاعدادية سيكون بنظام البوكلت لتوفير الوقت والجهد والامكانيات وإعطاء كل طالب حقه.

وطالب شعبان مديرى الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من تسكين المعلمين بمسابقة الـ 30 الف معلم الدفعة الاولى بتعليم الدقهلية ، وتوفير لينك لدخول المعينين للاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية المسكن بها و اسم المدرسة المسكن عليها .

كما طالب شعبان دير الموارد البشرية بتسليم العقود بالإدارات التعليمية للتوقيع عليها ، وفى إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية أكد شعبان على تفعيل اليوم الرياضى والمسابقات الفنية والموسيقية والثقافية لجذب وتشجيع الطلاب للتواجد داخل المدرسة وشدد على تفعيل حصر الغياب بالمدارس مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بغياب الطلاب و فصل الطلاب الذين تعدوا نسبة الغياب.