تعليم الجيزة تعلن بدء تسكين الدفعة الأولى بمسابقة الـ30 ألف معلم

كتبت - مرام محمد

أعلن أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، وذلك بالاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ30 الف معلم الدفعة الأولى والتوجه إلى الإدارة المقبول بها يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023.

وأكد على ضرورة قراءة مسوغات التعيين عبر الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/ ، والتي تشمل أصل شهادة المؤهل العالي-المؤهل التربوي لغير المؤهلات التربوية، وشهادة الميلاد المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث، وإقرار الذمة المالية، واستمارة 103ع ح، واستمارة فحص طبي من التأمين الصحي متضمنا اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات، واستمارة 105 تأمين ومعاشات، وإقرار موقع من المتعاقد أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة مصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة من بدء التعاقد، بالإضافة إلى الشهادة الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والتي تفيد اجتياز المتعاقد للاختبارات كشرط أساسي لقبول مسوغات التعاقد وفقا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن تسكين المعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الأولى ، يتم وفق العنوان الثابت ببطاقة المعلم وقت التقديم على المسابقة، موضحة أن المعلم سوف يتسلم عمله قريبا من محل إقامته ولن يبتعد كثيرا.

وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة فى تعيين المعلمين الجدد فى المسابقات التى تتم على مدار 5 سنوات لتعيين 150 ألف معلم تستهدف تسكين المتعاقدين على مدارس تقع بمحيط سكنهم وفق مؤشرات العجز والزيادة فى كل إدارة ومديرية تعليمية تحقيقا للاستقرار الوظيفى للمعلم وأيضا حرصا على انتظام الدراسة وعدم وجود عجز، إضافة إلى عدد مطالبة المعلم النقل لمنطقة أخرى مما يتسبب فى حدوث عجز فى بعض المدارس على حساب البعض الآخر.