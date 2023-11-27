تعرف على معهد النانو بجامعة كفر الشيخ وما يمنحه من شهادات وفرص العمل

تعددت المراكز التكنولوجية والمعامل البحثية بجامعة كفر الشيخ والتى لا يوجد مثلها في أي جامعات مصرية، ومن بينها معهد علوم وتكنولوجيا النانو كأول معهد متخصص في دراسة هذه التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها المختلفة من بين الجامعات المصرية.

ونتعرف على المعهد خلال 11 معلومة والتي توضح كيفية لتالتحاق بالمعهد ومجالات العمل للخريج والهدف من إنشاء المعهد:

1- بدأت الدراسة فى المعهد عام 2017 بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا.

2- المعهد ثانى معهد فى العالم العربى بعد معهد الملك عبدالله بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

3- المعهد به 6 أساتذة مساعدين بالأقسام المختلفة، و2 مدرسين، و7 مدرسين مساعدين، و4 معيدين.

4- التحق بالدراسة فى المعهد 90 طالباً وطالبة من خريجى كليات العلوم والصيدلة والطب وذلك للتسجيل بدرجة الماجستير والدكتوراة بالمعهد.

5- تم منح ما يقرب من 15 رسالة الماجستير والدكتوراة

6- يتكون المبنى المخصص للمعهد من 5 طوابق تحتوى على معامل وقاعات تدريسية مجهزة على أعلى مستوى. مثل معامل تصنيع المواد النانومترية، ومعامل لتوصيف المواد النانومترية.

7- المعهد أنشأ لإنتاج أبحاث متعددة التخصصات مخصصة لأنشطة البحث والتطوير الأكاديمى والصناعى.

8- يمنح المعهد الدرجات العلمية لمرحلة ما بعد البكالوريوس لتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

9- المعهد يؤهل الكوادر العلمية المتخصصة فى علوم وتكنولوجيا النانو القادرة على ابتكار ونشر وتطبيق المعرفة العلمية

10- الحاصلون على شهادة الماجستير فى علوم وتكنولوجيا النانو لديهم فرص متعددة للعمل فى مصر والخارج.

11- فرص عمل الخريجين كباحث أو مطور فى عديد من المجالات الصناعية مثل البصريات، الإلكترونيات، وتكنولوجيا الاستشعار، والطاقة، ومعالجة وتنقية وتحلية المياه، وتطوير وإنتاج مستلزمات طبية ومساحيق تجميل وأدوية وكذلك المواد المتعلقة بهندسة الإنشاءات وغيرها من المجالات، والعمل فى مجال تصميم وتصنيع مواد جديدة فى الصناعة والزراعة وشركات التطوير التقنى الدولية والجامعات والمراكز البحثية.