تعرف على تفاصيل مشروعات تطوير المنظومة المائية

كتبت ـ أسماء نصار

تعمل الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية ل شبكات الري والصرف ومحطات الرفع، بما يعود بالنفع على المزارع المصرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة :

1- يتم العمل على تنفيذ 808 مشروعات بكل أنحاء الجمهورية بتكلفة 170 مليار جنيه موزعة على عدة سنوات، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالى 63%

2- تم تنفيذ منظومة عرض تفاعلية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات لدعم متخذى القرار .

3- يتم تنفيذ مشروعات كبرى لتنمية جنوب الوادي والدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة وإنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة 134 مليار جنيه.

4- يتم تنفيذ أعمال لتأهيل الترع بقيمة 26.60 مليار جنيه في 20 محافظة.

5- يتم إحلال وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة 2.30 مليار جنيه.

6- يتم إنشاء وتأهيل محطات الرفع بقيمة 780 مليون جنيه، وتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا بقيمة 50 مليون جنيه .

7- يتم تنفيذ مشروعات للحماية من السيول بقيمة 770 مليون جنيه .

8- يتم تنفيذ مشروعات للصرف المغطي بقيمة 1.10 مليار جنيه .

9- يتم تنفيذ أعمال حفر آبار بقيمة 530 مليون جنيه.