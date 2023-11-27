تطبيق جديد لتسجيل بيانات عدادات الكهرباء إلكترونيا للمشتركين بشمال القاهرة

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تستعد لإطلاق تطبيق إلكترونى جديد خاص بتركيب العدادات ليتم تسجيل بيانات المشتركين والعدادات أولا بأول فى نفس لحظة تركيب العداد.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التسجيل الإلكتروني لبيانات العداد يضمن لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لمتابعة المشترك وانتظام عمليات الشحن بالتنسيق مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة وتركيب عدادات الكهرباء وبالتالى خفض نسبة الفقد بالشبكة و تقليل حجم الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح المصدر أن نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية فى بعض شركات توزيع الكهرباء فى تزايد مستمر وخاصة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، موضحاً أن هناك بعض المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة تجاوز نسبة الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي بها الـ47% نتيجة الاعتماد على شركة خاصة تتولى مسؤولية تركيب العدادات.

وقال المصدر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تلقت شكاوى من عدد من المواطنين بسبب عدم تمكنهم من تركيب عداد الكهرباء لهم رغم سداد كافة الرسوم بنطاق شركة جنوب القاهرة.