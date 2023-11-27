وذكرت هيئة الحشد الشعبى في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) أن " المقر كان يتخذه الارهابيون ملاذاً لهم وتم تدميرها بالكامل".

على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بالعراق، حكما بالإعدام على أربعة عناصر ينتمون إلى (داعش) الإرهابي قاموا بتصنيع طائرات مسيرة وعبوات ناسفة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالعراق، أن الإرهابيين قدموا دعما لوجستيا لعصابات تنظيم داعش بهدف استهداف القوات الأمنية العراقية.