تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة لص الهواتف المحمولة في الجمالية للمحاكمة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة لص الهواتف المحمولة في الجمالية للمحاكمة، وتجديد حبس دجال الجيزة.

لص الهواتف

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هواتف ومتعلقات المواطنين فى منطقة الجمالية بأسلوب المغافلة.

دجال الجيزة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحت ستار الدجل والشعوذة في محافظة الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس نقاش وزميله 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة فى منطقة التجمع الأول، حيث اعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، وأنهما كونا تشكيلا عصابيا، لسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"