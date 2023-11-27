اليوم السابع
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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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النمسا ومالطا تؤكدان التزامهما بالحياد العسكري

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:02 م
النمسا ومالطا تؤكدان التزامهما بالحياد العسكري المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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بحث المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الاثنين مع رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى فيينا، سبل دعم العلاقات الثنائية وتطوير العمل الأوروبي المشترك.


وقال المستشار النمساوي -في تصريحات له اليوم الاثنين إن هناك توافقا بين البلدين بشأن الالتزام بالحياد العسكري النشط في البلدين، كما نقوم معًا أيضًا بحملة من أجل إحداث نقلة نوعية في مجال الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.


ولفت المستشار النمساوي إلى حاجة أوروبا إلى وقف الهجرة غير النظامية وغير الخاضعة للرقابة وإلى زيادة التعاون مع بلدان ثالثة آمنة.


وكان المستشار النمساوي قد أجرى مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس وزراء مالطا قبل بدء المباحثات الثنائية المشتركة.
 







النمسا

كارل نيهمر

مالطا

النمسا ومالطا



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