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الكهرباء: 2000 ميجا وات إجمال الطاقة المولدة من الرياح بنهاية العام الجاري

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:00 ص
الكهرباء: 2000 ميجا وات إجمال الطاقة المولدة من الرياح بنهاية العام الجاري وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه بتشغيل محطة رياح خليج السويس بالكامل نهاية الشهر المقبل بقدرة 250 ميجا وات ستصل إجمالى القدرات المولدة من طاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء حوالى 2000 ميجا وات.
 
و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 215 مليون يورو ، موضحا لافتا إلى أن إجمالى مشارك الطاقة المتجددة بالشبكة القومية سواء شمس أو رياح أو مائى تبلغ 7 آلاف ميجاوات.
 
و أشار المصدر إلى أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل و بافريقيا ، لافتا إلى أنه جارى تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.
 
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

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الاتحاد الأوروبي




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