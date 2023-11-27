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القاهرة الإخبارية: مصر تشرف على تسليم المحتجزين للجانب الإسرائيلى

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:53 م
القاهرة الإخبارية: مصر تشرف على تسليم المحتجزين للجانب الإسرائيلى رفح
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الجانب المصري يشرف على تسليم المحتجزين للجانب الإسرائيلي.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 







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