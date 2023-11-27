الطريق الصحراوي الغربي.. من بني سويف للقاهرة في 60 دقيقة بدلا من ساعتين

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً من من كوبرى دمو، أعلى الطريق الصحراوى الغربى، بين محافظتى بنى سويف والفيوم.

ورصد اليوم السابع، حركة سير السيارات بالطريق الصحراوى الغربى، والذى قلل رحلة السفر من بنى سويف للقاهرة، من ساعتين إلى 60 دقيقة.

ورصد مشروع تطوير طريق القاهرة ـ الصعيد الصحراوى الغربى الممتدة بطوال 230 كم من القاهرة حتى المنيا، شاملة تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات بكل اتجاه بعرض 12 مترا للسيارات الملاكى والمركبات، بجانب إنشاء طريق للشاحنات أسفلتى مكون من 3 حارات بعرض 11 مترا فى القادم من القاهرة إلى أسيوط وطريق خرسانى يضم حارتين بعرض 9 أمتار فى الاتجاه المتوجه إلى القاهرة.

وشملت المرحلة الأولى داخل نطاق محافظ بنى سويف، إنشاء 21 مشروعا بواقع 5 كبارى و16 نفقا، أهمها، ما تم تنفيذه أمام منطقة جرزا بمركز العياط وأمام مدخل هرم ميدوم، وكذلك مدينة الواسطى والمنطقة الصناعية بكوم ابو راضى، ومدخل منطقة أبوصير الملق قبل اتخاذ كوبرى دمو والاتجاه إلى محافظة بنى سويف.

وشملت المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وذلك فى المسافة من المنيا حتى ديروط بطول 52 كم، حيث سيصبح الطريق فى هذه المسافة 6 حارات باتجاه القاهرة بواقع 3 حارات للملاكى و3 حارات خرسانىة للشاحنات)، و6 حارات باتجاه أسيوط بواقع (3 حارات للملاكى وطريق للشاحنات 3حارات أسفلتى) وحيث تشمل تلك المسافة عدد 5 أعمال صناعية ( نفق مدخل أبو قرقاص – نفق مدخل ملوى – نفق مدخل ديرمواس – نفق مدخل دشلوط – نفق مدخل محور ديروط ).



الطريق الصحراوي الغربي (1)



الطريق الصحراوي الغربي (2)



الطريق الصحراوي الغربي (3)