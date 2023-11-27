اليوم السابع
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الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة اليونانية تقبض على أعضاء من عصابة لتهريب البشر

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:00 ص
الشرطة اليونانية تقبض على أعضاء من عصابة لتهريب البشر الشرطة اليونانية
وكالات

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ألقت الشرطة اليونانية القبض على 6 أشخاص تقول إنهم أعضاء في عصابة كبيرة لتهريب البشر ابتزت الأموال من المهاجرين لمساعدتهم في العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر ألبانيا المجاورة، وفق روسيا اليوم.

يشار إلى أنّه تم القبض على 7 آخرين من أعضاء العصابة في نفس المنطقة سبتمبر الماضي. في ذلك الوقت، تم العثور على 11 مهاجرا محتجزين في أكواخ ومواقع عسكرية مهجورة.

حينها قالت الشرطة إن المهربين الذين جمعوا بالفعل ما يزيد عن 1000 يورو (حوالي 1100 دولار) من كل مهاجر لمساعدتهم على العبور إلى ألبانيا، قاموا باحتجازهم، وطالبوا بمبلغ إضافي قدره 1500 يورو (1640 دولارا).

 

 







الشرطة اليونانية

تهريب البشر

الهجرة الى اوروبا

اليونان




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