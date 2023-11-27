السعودية: نرفض دعوات التهجير القسرى وأعمال العنف فى قطاع غزة

بيشوى رمزى

انطلق اليوم الاثنين أعمال الدورة الخامسة لمجلس وزراء الاسكان العرب، وذلك في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأعرب نائب وزير الاسكان السعودية عمار بن محمد عن رفض بلاده المطلق للعنف في قطاع غزة، وكذلك دعوات التهجير القسري لسكانه، والذي من شأنه مخالفة قواعد القانون الدولي.

وأضاف، في كلمته أمام الدورة الخامسة لمجلس وزراء الاسكان العرب، أن الاهداف التي تحملها بلاده على عاتقها هو تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير البنية التحتية وتوفير فرص تدريب للعاملين في هذا المجال.

وأعرب عن شكره العميق لجامعة الدول العربية، لجهودها الكبيرة في التنسيق بين كافة الدول الاعضاء فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بالاسكان.

وكانت قد عقدت الأمانة العامة أمس الأحد الاجتماع السادس للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم واحد اجتماع الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط وبرئاسة الجمهورية السودانية ممثلة بوزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت.

شارك في الاجتماع وفود من 7 دول عربية أعضاء بالمكتب التنفيذي، وهم مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية العراق وجمهورية جيبوتي.

وناقش المكتب التنفيذي البنود المدرجة علي جدول اعمال الدورة العادية الخامسة للخروج بمشاريع قرارات لاعتمادها خلال اعمال الدورة العادية الخامسة للمجلس.