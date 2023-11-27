اليوم السابع
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الحبس عام مع الشغل لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى البساتين

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:01 م
الحبس عام مع الشغل لمتهم بالتنقيب عن الآثار فى البساتين تنقيب عن الاثار
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيده، بمعاقبة متهم بالتنقيب عن الآثار في البساتين، بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه نصف مليون جنيه.

 صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيده، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار و أيمن بديع وأمانة سر محمد طه.

 وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمحكمة بأن المتهم وآخر سبق الحكم عليه، أجريا أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.

 وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم والآخر المحكوم عليه بأعمال حفر في الشقة سكنهما والمملوكة للمتهم المحكوم عليه، وذلك بقصد التنقيب عن الآثار.







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