وأفاد الجيش - في بيان نقلته صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الاثنين، بأن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية، وأن القوات صادرت أسلحة وذخيرة كانت موجودة في المخبأ في منطقة "وزيرستان الجنوبية".

وأوضح البيان أنه "تم إجراء عملية تطهير في منطقة "ساراروجا" بناءً على التقارير الواردة عن وجود مجموعات مسلحة، وخلال تنفيذ العملية، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين القوات الخاصة والمسلحين، مما أدى إلى مقتل ثمانية مسلحين متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية ضد قوات الأمن وكذلك المدنيين الأبرياء كما تم مصادرة أسلحة وذخائر ومتفجرات من الموقع".

وأشار البيان إلى أن "عملية التطهير جارية للقضاء على أي إرهابيين آخرين يتم العثور عليهم في المنطقة، حيث إن قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب من البلاد".

ويوم الأربعاء الماضي، قُتل جنديان نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت قافلة للقوات الأمنية في منطقة "رازماك" بمديرية "وزيرستان الشمالية" بولاية "خيبر بختونخوا".