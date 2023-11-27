الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلي لقرية الضبعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 265الصادر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 2012 بتاريخ 31 أكتوبر 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لقرية الضبعة، التابعة للوحدة المحلية لقرية الضبعة، مركز الرياض، جزء من شارع بعرض 8 م، إلى عرض 6م، وتعديل عرض باقي الشارع ليصبح بعرض 8 م،من كل جانب من جانبي المسقة المغطاة طبقاً للرؤية التخطيطية، وإدتاراج شارع بعرض 4م، بناء على المعاملة رقم 1159220046370 بتاريخ 15 ديسمبر 2022، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 19/9/2023، والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلي لقرية الضبعة، التابعة للوحدة المحلية لقرية الضبعة، مركز الرياض، جزء من شارع بعرض 8 م، إلى عرض 6م، وتعديل عرض باقي الشارع ليصبح بعرض 8 م،من كل جانب من جانبي المسقة المغطاة طبقاً للرؤية التخطيطية، وإدتاراج شارع بعرض 4م، بناء على المعاملة رقم 1159220046370 بتاريخ 15 ديسمبر 2022، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.