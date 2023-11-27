الجالية المصرية في فرنسا: سنشارك بانتخابات الرئاسة لمواصلات الإنجازات

كتب محمد شعلان

قال عمر حشيش ممثل الجالية المصرية في فرنسا رئيس الجبهة المصرية للمصريين بالخارج ، إن المصريين بالخارج كلهم تركيز لتوجيه رسالة خلال الانتخابات الرئاسية بأنهم وصلوا لمرحلة الرشد والإدراك الكامل لتحديد مستقبل البلاد، مؤكدا أنهم سيشاركون في الانتخابات بكثافة حتى يعطوا شعلة أمل للمصريين في الداخل بأنهم جزء لا ينفصل عن الوطن الأم.

وأضاف عمر حشيش، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن البادرة كانت من السفارة المصرية في باريس وعملوا اجتماعات مكثفة لشرح آلية التصويت وتوضيح أماكن المقرات الانتخابية والرد على العوائق والمشاكل التي توجه تصويت الجالية، مؤكدا أنه تم تذليل العقبات والرد على الاستفسارات.

وأكد، أن الانتخابات في هذا الوقت تحوز على اهتمام غير عادي بالنسبة للمصريين في الخارج بسبب التحديات والحفاظ على المكتسبات والرغبة في تزويدها الفترة القادمة، متابعا: "الدولة المصرية الحالية أعطت رعاية غير مسبوقة للمصريين بالخارج".

وأشار عمر حشيش، إلى أن هناك مقرين انتخابيين وهم مقر السفارة المصرية بباريس، ومقر في الجنوب في مارسيليا داخل القنصلية العام، موضحا أن هناك أماكن تجمعات المصريين حيث يقدر عدد المصريين في فرنسا من 500 إلى 530 ألف مواطن مصري ويحاولون حشد اكبر عدد ممكن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.