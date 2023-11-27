التصديق على قرارات تصالح مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي 3 مدن بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ ياسر عامر

صدق اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم، على عددا من قرارات التصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدن طور سيناء، ورأس سدر ، وابوزنيمة’ " نموذج 10" وذلك خلال عرض رؤساء تلك المدن بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

و تم التصديق علي عدد 62 قرار لأهالي مدينة طور سيناء ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح 514 قرارا لأهالي مدينة الطور، و170 قرارا لمدينة رأس سدر ليصبح إجمالي قرارات التصالح راس سدر 661 قرار، و 22 قرارا لمدينة ابو زنيمة ليصبح إجمالي قرارات التصالح لأهالي ابوزنيمة 165 قرار تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.