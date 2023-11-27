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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا للتهدئة فى غزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:55 ص
البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا للتهدئة فى غزة غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا بشأن التهدئة في قطاع غزة، متابعا: "يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "لم تمارس ضغطا فعليا على إسرائيل لوقف جرائمها بقطاع غزة".

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم وأكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 







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