البحريات تُزين سوق السمك ببورسعيد.. الأخطبوط والحنش الأكثر طلبا.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تزامناً مع قُرب نهاية فصل الخريف واقتراب الشتاء، يأتي موسم أنواع متعددة من الأسماك والأكلات البحرية الشهيرة في محافظة بورسعيد، وأبرزها البوري المبطرخ والكابوريا والسيبيا والحنشان.

كاميرا "اليوم السابع"، تجولت داخل سوق الأسماك الحضاري، لرصد أنواع الأسماك والبحريات التي بدأت تنتشر بالسوق، ويبدأ البائعون في عرضها ظهر كل يوم بشكل جمالي على طاولات أمام كل محل.

وأكد مصطفى الدولي، صاحب محل بيع للأسماك فى سوق بورسعيد، أن أفضل مواسم تناول وجبات الأسماك والبحريات هو فصل الشتاء، ففيه تكون الكثير من الأنواع بأسعار رخيصة وجودة عالية.

وأضاف، أن الأخطبوط من أكثر الأنواع من حيث الفائدة وتواجد القيمة الغذائية العالية، كما أنه يعالج الأعصاب، وتتم تسويته بطريقة القلي، موضحاً أن "الحنشان" أو "ثعبان البحر" أيضاً له فائدة كبيرة، وهو إحدى الأكلات الشهيرة في المحافظة، وتتم تسويته بالعديد من الطرق أشهرها "صينية بطاطس بالحنشان".

وأوضح بائع الأسماك والبحريات، أن الأنواع كثيرة في سوق بورسعيد الحضاري الذي يجذب آلاف الزوار يومياً من بورسعيد وخارجها من المحافظات الأخرى، حتى الأجانب يزورن سوق بورسعيد خلال جولاتهم الحرة بالمدينة.

وأشار محمد النوساني، مواطن ببورسعيد، إلى أنه يحرص خلال هذه الفترة على تناول الأسماك المبطرخه خاصة البوري والسهيلي الذي يتميز بطعمه الرائع، موضحاً أن أهل بورسعيد يعشقون الأسماك والبحريات خاصة في فصل الشتاء.

ولفتت مي محمد، مواطنة، إلى أنها تتناول وأسرتها السمك بشكل شبه يومي في فصول الخريف والشتاء، لتوفر الأسماك وتنوعها في سوق بورسعيد، والتي من أبرزها السمك والكابوريا والتي يحبها الأطفال كثيراً.

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد، ويُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه .

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



إحدى فروشات اسماك بورسعيد



اخطبوط



اسماك السوق في بورسعيد



اسماك بورسعيد



اسماك محافظة بورسعيد



اكلات بحرية عديده



الاخطبوط



البربوني والسمك



الحنشان_1



بربوني_1



بلح البحر_1



جانب من انواع الاسماك ببورسعيد



جمبري_1



دراج



دنيس_1



سمك البوري



سمك سوق بورسعيد



سوق اسماك محافظة بورسعيد



سيبيا



شيكال_3



غطيان_2



قطع مبطرخ



كابوريا



كاليماري_1



مصطفي الدولي