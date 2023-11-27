اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة على البحرين وارتفاع الموج 4 أمتار بالبحر المتوسط

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 12:00 م
الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة على البحرين وارتفاع الموج 4 أمتار بالبحر المتوسط حالة الطقس
كتب ــ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 أمتار.
 
كما حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 أمتار، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. 
 
ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.






حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة