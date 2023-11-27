اعتقال المشتبه فيه بإطلاق النار على فلسطينيين بأمريكا ومثوله أمام المحكمة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن المشتبه فيه بإطلاقه النار على 3 طلاب فلسطينيين في فيرمونت سيمثل اليوم أمام محكمة جنائية.

ونقلت "NBC"، عن شرطة مدينة برلينجتون الأمريكية، قولها بإن المشتبه به اعتقل قرب مكان إطلاق النار على الطلاب الفلسطينيين.

وأعلنت السلطات الأمريكية، هويات الشبان الفلسطينيين الثلاثة الذين تعرضوا لإطلاق النار في ولاية فيرمونت، وتؤكد أن أحدهم حالته حرجة بينما استقرت حالتا الشابين الآخرين، وفق "القاهرة الإخبارية".

فيما ذكرت الشرطة الأمريكية أن 3 طلاب جامعيين من أصل فلسطيني أصيبوا يوم السبت بطلقات نارية بولاية فيرمونت الواقعة شمال شرق البلاد، مشيرة إلى ما يبدو أنه "جريمة ارتكبت بدافع الكراهية".

ووصفت الشرطة مطلق النار بأنه "رجل أبيض مسلح بمسدس"، مضيفة أنه "بدون أن يتفوه بكلمة، أطلق ما لا يقل عن أربع رصاصات من مسدسه ويعتقد أنه فر سيرا على الأقدام".