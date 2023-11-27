اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات لصوص السيارات بالمنوفية: نفذنا 3 وقائع سرقة بأسلوب قص الضفيرة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 06:00 ص
اعترافات لصوص السيارات بالمنوفية: نفذنا 3 وقائع سرقة بأسلوب قص الضفيرة جريمة سرقة السيارات- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في المنوفية ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة سيارات المواطنين فى المنوفية. 
 
وأضافوا خلال التحقيقات ، أنهم ارتكبوا 3 وقائع سرقة سابقة بأسلوب قص الضفيرة ، وطالبت النيابة جهات التحقيق بالصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم السرقة.

عقوبة السرقة 

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
 
 






سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الحوادث

سرقة سيارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة