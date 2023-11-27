استمرار فعاليات ورشة عمل تمكين المرأة فى عصر التحول الرقمى بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تتواصل لليوم الثانى، فاعليات ورشة عمل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمى بمحافظة أسوان، تحت شعار "وعى - بناء – استدامة" والتى يتم تنظيمها بالتعاون بين مبادرة "قدوة تك" وفرع المجلس القومى للمرأة.

حضر التدريب، منسق أيادي مصر أحمد سعيد ، وفريق عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكون من نجلاء صديق مدير مبادرة قدوة تك بالإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية ، ومحمد سعد فؤاد مدير وحدة المتابعة والتقييم بمبادرة قدوة تك ، وأحمد سعيد طعيمة منسق عام مذكرة التفاهم بين الوزارة ومحافظة أسوان والممتد لـ 3 سنوات من عام 2021 وحتى 2024.

والجدير بالذكر بأن ورشة عمل تمكين المرأة في عصر التحول الرقمى تأتى ضمن الجهود المبذولة والتعاون المتواصل بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت ، ومحافظة أسوان بقيادة اللواء أشرف عطية ، للتوسع فى إستخدامات التحول الرقمى وتقديم حزمة من البرامج المتخصصة والتيسيرات المتنوعة لدعم وتشغيل المنظومات الرقمية الجديدة التى تساهم في تسهيل منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات النجاح من خلال زيادة فرص التسويق الإلكترونى لها.

كما أن فاعليات ورشة العمل تشمل ندوات توعية لنشر الوعي بين السيدات صاحبات الأعمال الحرفية والخدمية حول سبل الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في تسويق وترويج منتجاتهن والارتقاء بأعمالهن، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، فيما سيتم تنفيذ 3 ورش عمل مجانية حول مهارات التصوير الفوتوغرافى للمنتجات بالموبايل وباستخدام أبسط الوسائل والأدوات التكنولوجية الحديثة.



جانب من الحضور



جانب من ورشة العمل



فاعليات الورشة