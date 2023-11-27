استغل انشغال صاحب المحل.. اعترافات لص السلام أمام النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بسرقة حقيبة وهاتف محمول من داخل محل سجاد في السلام عن العديد من كواليس الواقعة، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم بالسرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
التحقيقات أوضحت أن المتهم استغل انشغال صاحب المحل، وتمكن من سرقة حقيبة وهاتف محمول، وهرب بشكل سريع، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت جريمته.
وأضافت التحقيقات أن المجني عليه خرج في فيديو يشكو من تعرضه للسرقة، قبل ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
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