استغل انشغال صاحب المحل.. اعترافات لص السلام أمام النيابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم ب سرقة حقيبة وهاتف محمول من داخل محل سجاد في السلام عن العديد من كواليس الواقعة، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم بالسرقة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيقات أوضحت أن المتهم استغل انشغال صاحب المحل، وتمكن من سرقة حقيبة وهاتف محمول، وهرب بشكل سريع، إلا أن كاميرات المراقبة كشفت جريمته.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه خرج في فيديو يشكو من تعرضه للسرقة، قبل ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.