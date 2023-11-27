تقرير خاص

وقعت شركة "سبينيس إيجيبت" اتفاقًا مع شركة "نيوم ارابيلا للتطوير العقاري" لإنشاء وتشغيل هايبر ماركت "سبينيس" بمشروع ايناواكس مول الجديد بالتجمع الخامس بموجب عقد إيجار تم توقيعه بين الشركتين لتدشين الفرع الجديد لسلسلة "سبينيس" والذي تصل استثماراته المباشرة لنحو 150 مليون جنيه.

وشهد توقيع العقد مهند عدلي الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس إيجيبت والمهندس محمد أمين الدخميسي العضو المنتدب لشركة نيوم ارابيلا، وبحضور المهندس هشام الشمارقه من شركة ارابيلا ومحمد جلال رئيس مجلس إدارة شركة TSM والمهندس معتز الكومي مدير عام المشروعات بشركة سبينيس إيجيبت.

وأعرب مهند عدلي، الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس إيجيبت، عن سعادته بالشراكة الجديدة مع مجوعة نيوم ارابيلا، مؤكدًا أن هذا المشروع هو جزء مهم من خطة توسعات سبينيس ايجيبت الطموحة في السوق المصري، حيث من المقرر أن يتم تنفيذ الفرع علي نظام الهايبر ماركت علي مساحة إجمالية 4 آلاف متر مربع باستثمارات مخططة تبلغ نحو 150 مليون جنيه.

أشار "عدلي"، إلى أنه وفقًا للمخطط سيوفر الفرع لـ"سبينيس" حوالي 300 فرصة عمل مباشرة جديدة وأكثر من فرصة عمل غير مباشرة بالإضافة إلى أنه سيمثل قفزة نوعية في قطاع تجارة التجزئة بمنطقة التجمع الخامس بصفة خاصة والقاهرة الجديدة بصفة عامة، موضحًا أن فرع سبينيس الجديد سيشمل جميع اقسام الهايبر ماركت ومنها المواد الغذائية وغير الغذائية والأدوات المنزلية الكهربائية كما سيقدم الفرع خدمة توصيل الطلبات للعملاء من خلال تطبيق سبينيس https://spinneys-egypt.com والكول سنتر 16005 في أقل من ساعتين.

ومن جانبه، قال المهندس محمد أمين الدخميسي، العضو المنتدب لشركة نيوم اربيلا المالكة لمشروع "ايناواكس مول"، إن المشروع يمتاز بموقع استراتيجي في قلب التجمع الخامس بمركز خدمات النرجس بالقاهرة الجديدة على مساحة اجمالية قدرها 93 ألف مربع منها مساحة 34 ألف متر مربع وحدات تجارية ومساحة 53 ألف متر وحدات ادارية ومساحة 5700 متر وحدات طبية بالإضافة إلى المناطق الخدمية ومواقف السيارات.



اتفاقية لافتتاح فرع جديد لـ«سبينيس» بمول ايناواكس بالتجمع الخامس (3)



اتفاقية لافتتاح فرع جديد لـ«سبينيس» بمول ايناواكس بالتجمع الخامس (4)



اتفاقية لافتتاح فرع جديد لـ«سبينيس» بمول ايناواكس بالتجمع الخامس (1)