إقامة دورى "حياة كريمة" بالقرى المحرومة من الخدمات الرياضية بكفر الشيخ

شهد ملعب الحلافى بكفر الشيخ، مباريات اليوم الثانى من دورى خماسى كرة القدم بقرى «حياه كريمة» بين فرق "أبو منيسى والرملة وزهران والخادمية" تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار "مونديال حياة كريمة" ضمن المبادرة الرئاسية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن مباريات اليوم أسفرت عن فوز الخادمية على ابو منيسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفوز الخادمية على الرملة بهدفين نظيفين وفوز فريق ابو منيسى على زهران بستة أهداف مقابل لا شيء، مضيفًا أن دورى حياة كريمة يجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة " كفر الشيخ، دسوق، سيدى سالم، الحامول" يشارك به 32 فريقا و256 لاعبا من سن 16 حتى 25 عاما من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024.

جرت مباريات اليوم الإثنين بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازى، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومصطفى عامر، مدير إدارة شباب سيدى غازى، وتم تسليم التيشرتات الرياضية على اللاعبين، مباريات الدورى من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسيين، و2 احتياطى ومدرب، وتقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامى للمشروع على مستوى الجمهورية.