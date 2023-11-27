"أوقاف الإسماعيلية" تواصل نشاطاتها الدعوية خلال شهر نوفمبر.. التفاصيل

واصلت مديرية أوقاف الإسماعيلية ، تحت رعاية وزير الأوقاف، ومحافظ الإسماعيلية، خلال شهر نوفمبر الجارى، نشاطاتها الدعوية المختلفة، ونفذت برنامج اللقاءات التثقيفية بالمدارس التعليمية الآتية "مدرسة التل الكبير الرسمية للغات، مدرسة أحمد عرابى الرسمية للغات، ومدرسة الضبعية بمركز ومدينة فايد"، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطى المعتدل ونشر الثقافة والأخلاق وتربية النشء.

كما تم عقد مقرأة الأئمة بمركز ومدينة القنطرة شرق، بحضور مدير مديرية الأوقاف، مدير عام الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة القنطرة شرق، وذلك فى إطار فعاليات القافلة الدعوية.

وفى سياق متصل، تم إطلاق فعاليات اللقاء الثانى من برنامج البناء الثقافى لأئمة وواعظات الإسماعيلية بقاعة مناسبات مسجد "الشهداء"؛ والذى بدوره يساهم فى بناء إمام مثقف واعى قادر على توظيف الدين فى كافة الأمور الحياتية التى تخدم أبناء وطنه، ولرفع الوعى بإنجازات الدولة المصرية والطريق إلى المستقبل ونشر الفكر الوسطى المستنير.

يأتى ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بعقد الندوات الدينية وعمل القوافل الدعوية، وتيسير عملها وتقديم كل سُبل الدعم من أجل خدمة المواطنين وتثقيفهم بأمور دينهم ودنياهم.

وفى إطار خطة الدولة لنشر صحيح الدين الإسلامى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التى تضر الوطن من خلال عقد المحاضرات التوعوية وإلقاء الدروس وتنفيذ القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والمحاضرات.



مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تواصل نشاطاتها



مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تواصل نشاطاتها



مديرية الأوقاف بالإسماعيلية تواصل نشاطاتها