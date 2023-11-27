أهالى الفيوم يدعمون المرشح عبدالفتاح السيسي بالطبول وأعلام مصر.. فيديو

الفيوم رباب الجالي

شهد المؤتمر الذي يعقده حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، تواجدًا كبيرًا من المواطنين حاملين الطبول والعشرات حاملين الأعلام يرددون الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأطلقت السيدات الزغاريد، وكان توافد المئات من المواطنين علي السرادق المخصص للمؤتمر المقرر أن يبدأ بعد قليل.

واحتشد المواطنون في محيط السرادق للدخول وحضور المؤتمر، وتواجد رجال المرور في الشوارع المحيطة بمقر إقامة المؤتمر لتسيير حركة المرور نظرا لحالة الإزدحام بالشوارع المحيطة بالمؤتمر.

وكان حزب مستقبل وطن بالفيوم نظم مؤتمرا صحفيا عقدته أمانة الإعلام بالحزب لمراسلى الصحف والقنوات الفضائية بمحافظة الفيوم أول أمس، لمناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية لمؤتمر الحزب الحاشد المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة الفيوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة أيضا تم الاستماع لبعض التوصيات والمقترحات من المراسلين والإعلاميين وتم الأخذ بها ضمن الاستعدادات والتجهيزات لخروج المؤتمر بصورة تليق بمحافظة الفيوم.

وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم ومنى عابد أمين مساعد الحزب ، والدكتور علاء شيلابى أمين الزراعيين بالحزب ومنتصر نضر أمين الإعلام وأعضاء أمانة الإعلام بالحزب.