أفضل أوقات السنة فى الإسكندرية.. أجواء أوروبية فى عروس البحر المتوسط "فيديو"

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مع سقوط أمطارعلى فترات متقطعة مع حركة نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 متر، واضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 متر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة

وأكدت شركة الصرف الصحى، أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أى مواطن سكندرى.



أجواء الإسكندرية اليوم



أجواء شتوية في الإسكندرية



حالة الطقس والبحر في الإسكندرية