أسير فلسطينى محرر لـ"اليوم السابع": اعتز بصفقة الأسرى لأن ثمنها دماء شهداء

كتب أحمد جمعة

أكد الأسير الفلسطيني المحرر زيد نعيم عرعر لـ"اليوم السابع"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لفق له تهمة الانتماء إلى خلية وإطلاق نار على عناصر الاحتلال، معربا عن اعتزازه وفخره بصفقة تبادل الأسرى التي وصفها بـ" غالية الثمن لأنها دفع ثمنها دماء الشهداء .. الرحمة لشهدائنا والنصر لغزة والشفاء العاجل لكل الأسرى"، مؤكدا أنه يخطط خلال الفترة المقبلة للعودة إلى الدراسة لاستكمال المسيرة التعليمية.

ووصف الأسير المحرر المنحدر من مدينة الخليل لـ"اليوم السابع" الشعب الفلسطيني بشعب الجبارين والصمود، مشددا على ضرورة الوقوف يدا واحدة مرابطين صامدين من أجل فلسطين، مضيفا: أتمنى من الأمة العربية دعم الشعب الفلسطيني ودعم غزة ودعم قضيتنا.

وأوضح أن جيش الاحتلال يقوم بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الأكل، فضلا عن تعرض الأسرى للضرب والقمع وسحب جميع المستلزمات الخاصة بهم، فضلا عن مصادرة الفراش والأغطية ومنع أي زيارات أو التواصل مع الأهل.

تحدث الأسرى الفلسطينيين المحررين من الأشبال لـ"اليوم السابع"، حول ملابسات اعتقالهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتجاوزات التي ترتكبها إسرائيل داخل سجونها ضد الحركة الأسيرة خاصة الأشبال والأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب من السجان الإسرائيلي.

ويلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز بتلفيق تهم للأسرى الفلسطينيين تتهمهم بإلقاء الحجارة على عناصر جيش الاحتلال والذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين إلا أنه يرفض أي مقاومة منهم سواء باليد أو الحجر للدفاع عن أنفسهم.

بدورها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 3200 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول المنصرم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى، صعّدت قوات الاحتلال الاسرائيلي من عمليات الاعتقال والاقتحام والتنكيل الواسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاعتداءات بالضرب المبرّح على عائلات المعتقلين، إضافة إلى جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.