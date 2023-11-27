أسوأ 3 مكملات الغذائية قد تشكل خطرًا على صحتك

كتبت فاطمة خليل

أسوأ 3 مكملات غذائية تشكل خطرا على صحتك ​1 - مكملات عشبة الإيفيدرا يعتقد الكثيرون أن تناول المكملات الغذائية يحسن صحتهم بصفة عامة، ولكن كثرة استخدام هذه المكملات بدون داع واساءة استخدامها قد ينعكس بالضرر على صحتك، وقد حذر الخبراء من بعض المكملات الغذائية التى يجب أن تكون حذرا قبل تناولها، لأنها قد تشكل خطرا على صحتك، بحسب موقع she finds. إذا كنت قلقًا بشأن ضغط الدم أو معدل ضربات القلب أو صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، يجب عليك الابتعاد عن المكملات الغذائية التي تحتوي على الإيفيدرا، حيث أن مكمل عشبة الايفيدرا يمكن أن يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون. يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص عند دمجه مع أدوية أخرى ويمكن أن يتفاعل الإيفيدرا مع أدوية ضغط الدم والأدوية الأخرى مثل الكافيين ومزيلات الاحتقان.

2 - مكملات البيتا كاروتين وقد حظرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الإيفيدرا في عام 2004 عندما تم ربطها بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والنوبات وحتى الموت. وعلى الرغم من هذا الحظر، قد لا تزال بعض المنتجات تحتوي على الإيفيدرا أو مشتقاته. البيتا كاروتين هو صبغة توجد عادة في عدد من الفواكه والخضروات الصفراء والبرتقالية مثل الجزر. نظرًا لأنه ثبت أنه يقدم فوائد صحية محتملة، مثل رؤية أفضل ونظام مناعة أقوى، فيمكن العثور عليه أحيانًا في الفيتامينات المتعددة والمكملات الأخرى. ومع ذلك، قد يكون بعض الأفراد – وتحديداً المدخنين – معرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة. ويحذر الأطباء من أن "بيتا كاروتين مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى بعض الأشخاص، وخاصة المدخنين".

وبحسب دراسة أجريت على فعالية البيتا كاروتين والريتينول أظهرت أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات البيتا كاروتين ودخنوا كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

لكن إذا تناولت الكثير من الجزر، فلا تقلق؛ تعتبر هذه الصبغة آمنة بشكل عام عندما تأتي من مصادر غذائية.

ومع ذلك يجب استخدام مكملات البيتا كاروتين عالية الجرعة بحذر، خاصة في المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

3 - الكافا عشبة الكافا هو مكمل غذائى شائع للتوتر يظهر فوائد واعدة عندما يتعلق الأمر بانخفاض مستويات القلق، ومع ذلك، فإن ما تكسبه من الشعور بالهدوء، قد تدفع ثمنه مخاطر صحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكبد والكليتين. إن الكافا، التي يتم تناولها عادة كشاي، هي مكمل معروف بتعزيز الاسترخاء لكن ثبت أن تناول الكافا بانتظام يؤثر على نشاط الإنزيمات ومضادات الأكسدة في الكبد مما قد يؤدي إلى تلف الكبد.

وفيما يتعلق بالكلى، يلاحظ أن "الكافا قد يقلل من تدفق الدم إلى الكليتين ويسبب زيادات في المستقلبات الضارة التي يمكن أن تلحق الضرر بها أيضًا".

في حين أن الكافا قد تكون آمنة لبعض الأفراد عند تناولها باعتدال، فمن الأفضل لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى والكبد البقاء على الجانب الآمن وتجنبها تمامًا.