أسوأ 3 مكملات الغذائية قد تشكل خطرًا على صحتك

أسوأ 3 مكملات غذائية تشكل خطرا على صحتك
1 - مكملات عشبة الإيفيدرا
إذا كنت قلقًا بشأن ضغط الدم أو معدل ضربات القلب أو صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، يجب عليك الابتعاد عن المكملات الغذائية التي تحتوي على الإيفيدرا، حيث أن مكمل عشبة الايفيدرا يمكن أن يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.
يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص عند دمجه مع أدوية أخرى ويمكن أن يتفاعل الإيفيدرا مع أدوية ضغط الدم والأدوية الأخرى مثل الكافيين ومزيلات الاحتقان.
2 - مكملات البيتا كاروتين
البيتا كاروتين هو صبغة توجد عادة في عدد من الفواكه والخضروات الصفراء والبرتقالية مثل الجزر.
نظرًا لأنه ثبت أنه يقدم فوائد صحية محتملة، مثل رؤية أفضل ونظام مناعة أقوى، فيمكن العثور عليه أحيانًا في الفيتامينات المتعددة والمكملات الأخرى. ومع ذلك، قد يكون بعض الأفراد – وتحديداً المدخنين – معرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة.
ويحذر الأطباء من أن "بيتا كاروتين مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى بعض الأشخاص، وخاصة المدخنين".
3 - الكافا
عشبة الكافا هو مكمل غذائى شائع للتوتر يظهر فوائد واعدة عندما يتعلق الأمر بانخفاض مستويات القلق، ومع ذلك، فإن ما تكسبه من الشعور بالهدوء، قد تدفع ثمنه مخاطر صحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكبد والكليتين.
إن الكافا، التي يتم تناولها عادة كشاي، هي مكمل معروف بتعزيز الاسترخاء لكن ثبت أن تناول الكافا بانتظام يؤثر على نشاط الإنزيمات ومضادات الأكسدة في الكبد مما قد يؤدي إلى تلف الكبد.
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