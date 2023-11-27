أخبار البورصة اليوم الإثنين 27-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 27-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 1.722 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وجي بي كوربويشن، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه عند مستوى 1.722 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 135 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.52%، والعرب على 8.38%، واستحوذت المؤسسات على 27.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 338.1 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، 18.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 264 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، 123 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر " إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 25905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 11028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 7540 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1512 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 33291 سهم، 400 ألف سهم، 19.8 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي-مصر، وجي بي كوربوريشن عدد 11970 سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والحديد والصلب المصرية عدد 100 ألف سهم، 90 ألف سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 250 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 257.4 ألف سهم، 153.7 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، وتنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 82.8 ألف سهم، 950 سهم، 170 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 200 ألف سهم، 500 ألف سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 7150 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 200 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء المساهم كلارا نعيم ناصر رمسيس عدد 8.8 مليون سهم بسعر 0.997 جنيه بقيمة إجمالية 8.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 0.83% إلى 1.49%، ونفذت الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بيع المساهم بيت الخبرة للتخصيم تكنوفاركتورنج عدد 257.4 ألف سهم بسعر 1.89 جنيه بقيمة إجمالية 486.6 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 1.54% إلى 1.89%، ونفذت الصفقة من خلال شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بيع عدد 62.9 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، فيما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 210 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.69% من أسهم رأس المال.

جلاكسو

قالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إن القرض المزمع منحه لكل من شركتي سميثكلاين بيتشام إيجيبت، ومودرن فارما للتجارة تصل إلى 600 مليون جنيه.