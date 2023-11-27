أحزاب الاتحاد والإصلاح ومصر القومى ينظمون مؤتمرا لدعم السيسي بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج قبل قليل انطلاق المؤتمر الجماهيرى لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بإحدى القاعات بمدينة سوهاج والذى ينظمة 3 أحزاب سياسية هي الاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى بحضور قيادات الأحزاب وعدد كبير من أهالى محافظ سوهاج حيث بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية.

وتم إفتتاح المؤتمر بتلاوة أيات من الذكر الحكيم لقارء محافظة سوهاج الشيخ إبراهيم السوهاجى وجاء المؤتمر الجماهيري الحاشد للحزب، بحضور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ورضا عبداللطيف أمين عام حزب مصر القومي، وعامر ابوزيد أمين عام حزب الاتحاد بسوهاج وقطاع الصعيد ومقرر عام المؤتمر، وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعدد من قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة، القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحى.

ورحب عامر أبوزيد أمين عام الحزب ومقرر والمؤتمر قبل أن يستعرض المؤتمر الإنجازات التي تمت على أرض محافظة سوهاج من مشروعات عملاقة وكذلك كافة الإنجازات على أرض مصر وكذلك التحديات التى تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات.

كما يدعو المؤتمر المواطنين إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات لتجديد الثقة فى الرئيس لولاية رئاسية جديدة لتوصيل صورة لكافة دول العالم بأن الشعب المصرى يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.

هذا وقد تم عقد عدة اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التى ينظمها الحزب للدعاية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية القادمة.



أحزب-الاتحاد-والإصلاح-ومصر-القومى-ينظمون-مؤتمرا-جماهيريا-لتأييد-المرشح-الرئاسى-عبدالفتاح-السيسي-(1)



أحزب-الاتحاد-والإصلاح-ومصر-القومى-ينظمون-مؤتمرا-جماهيريا-لتأييد-المرشح-الرئاسى-عبدالفتاح-السيسي



الحضور-بالمؤتمر



جانب-من-المؤتمر



جانب-من-المؤتمر



مؤتمر-أحزب-الاتحاد-والإصلاح-ومصر-القومى-لتأييد-المرشح-الرئاسى-عبدالفتاح-السيسي



مؤتمر-أحزب-الاتحاد-والإصلاح-ومصر-القومى-لتأييد-المرشح-الرئاسى-عبدالفتاح-السيسي



مؤتمر-سوهاج-لدعم-المرشح-عبد-الفتاح-السيسى