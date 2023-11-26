اليوم السابع
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6 معلومات عن أهم اتفاقية عالمية للتحكم فى التخلص من النفايات الخطرة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 04:00 ص
6 معلومات عن أهم اتفاقية عالمية للتحكم فى التخلص من النفايات الخطرة اتفاقية بازل تحظر نقل او تداول المخلفات الخطرة عبر الحدود
كتبت ـ منال العيسوى

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هناك عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بملف البيئة التي توافق عليها دول العالم، وتكون أشبه بمثابة ميثاق يتم الالتزام به وخاصة بعد التوقيع عليها وعلى بنودها، ومن هذه ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
 
خلال هذا التقرير نرصد 6 معلومات عن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
 
1- تم اعتماد اتفاقية بازل في عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 5 مايو 1992.
2- تم التفاوض بشأن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
3- تم التفاوض على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، استجابة للاحتجاج العام عقب اكتشاف مقالب سامة في البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا.
4- تتناول اتفاقية بازل لعام 1989 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المخاوف بشأن إدارة النفايات الخطرة المنتجة في جميع أنحاء العالم والتخلص منها ونقلها عبر الحدود. 
5- تحكم اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود ، بعض المبادئ التوجيهية للاتفاقية منها خفض توليد النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود إلى الحد الأدنى.
6- تلزم اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ضرورة  إدارة النفايات الخطرة بطريقة سليمة بيئياً، ومعالجتها، والتخلص منها في أقرب مكان ممكن من مصدر التوليد، وتقليلها إلى الحد الأدنى عند المصدر.
 
 






البيئة

المخلفات

المخلفات الخطرة

النفايات الخطرة

اتفاقية بازل

النفايات الخطرة والغير خطرة



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