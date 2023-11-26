11 جلسة علمية في المؤتمر الدولي العاشر لعلوم النبات بجامعة سوهاج.. صور

وفي بداية كلمته أعرب الدكتور حسان النعمانى، عن سعادته البالغة بهذا الحراك العلمي المتميز الذي تشهده أرض الجامعة، والتعاون المشترك البناء لهذه الكوكبة المتميزة من ذوي العلم والخبرة،

مؤكداً علي أن انعقاد المؤتمر في دورته العاشرة هذا العام يأتي إيماناً من الجامعة بأهمية عقد مثل هذه المنتديات ضمن خطة الدولة للنهوض بالعلم والبحث العلمي، والذي شهد طفرة ودعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي جانب حرصها علي تعزيز سبل التعاون المشترك بين مختلف كليات وجامعات الجمهورية ووضع الخطط العلمية المستقبلية.

وأشار رئيس الجامعة الي أن المؤتمر يساهم في إيجاد حلول للمشكلات البيئية والصناعية المختلفة، ويهدف إلى تشجيع إجراء البحوث التطبيقية، وتبادل الخبرات والآراء بين العلماء والباحثين بمختلف الجامعات المصرية، وأيضاً توثيق التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني، متمنياً ان تختتم فعاليات المؤتمر بعدد من التوصبات المتميزة والتي تعود بالنفع على المجتمع وتخدم وطنا الغالي مصر.

وأضاف الدكتور حازم المشنب أن كلية العلوم أخذت على عاتقها مهمة تنشيط البحث العلمي وتهيئة المناخ لأعضاء هيئة التدريس وكافة الباحثين، في ظل وجود قيادة واعية بأهمية البحث العلمي، متمثلة في الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والذي لا يألوا جهداً في دعم البحث العلمي بالجامعة، بهدف الإرتقاء بالأداء البحثي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمتميزين من طلاب الدراسات العليا، لى جانب أن المؤتمر سوف يعقبه 11 جلسة عملية في مجالات مختلفة.

وأوضح الدكتور على السيد أبو عامر رئيس المؤتمر، حرص الجامعة المتميز علي بناء مؤسسة تعليمية بحثية قادرة على مواكبة واستيعاب التطور المستمر والمتواصل فى العلوم الأساسية وتطبيقاتها المختلفة، وتخريج أجيال متميزة من العلماء والباحثين بالمراكز العلمية والبحثية والتعليمية والصناعية قادر على المنافسة فى سوق العمل واستيعاب التكنولوجيا الحديثة المتطورة.

وأشارت الدكتورة صباح صابر، إلى أن المؤتمر يناقش عدداً من المحاور منها التقنية الحيوية النباتية والميكروبية تحت ظروف الإجهاد البيئي، البيولوجيا الجزئية للنباتات والكائنات الدقيقة، المعالجة البيولوجية للتلوث البيئي، دور النباتات والكائنات الدقيقة في تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، أثر تغير المناخ على التنوع البيولوجي للنباتات والميكروبات، وتطبيقات المعلوماتية الحيوية في مجال علم النبات والميكروبيولوجي، وتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها في دراسات النبات والميكروبيولوجي، إلى جانب دور النبات والكائنات الدقيقة في الصناعات الطبية والدوائية، والاقتصاد الأخضر والبيئة والتنمية، ودور النباتات والكائنات الدقيقة في التنمية البيئية المستدامة، مضيفة أن المؤتمر قبل الأوراق البحثية المتعلقة بالمجالات الآتية ( فسيولوجيا النبات - علم البيئة - تشريح النبات - علم الوراثة - تصنيف النبات - دراسات الفلورة - كيمياء النباتات الطبية والعطرية - التطور - علم الحفريات النباتية - التحلل الحيوي - تكنولوجيا النانو - الطحالب - الفطريات - أمراض النبات - التكنولوجيا الحيوية النباتية - غيرها في الموضوعات ذات الصلة).

حضر المؤتمر كلاً من الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق،و الدكتور محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر الأسبق والدكتوره أماني أبو القاسم منسق عام المؤتمر، وعمداء ووكلاء الكلية، وروؤساء الأقسام، واللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين (نبات وميكريبولوجي)ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من جميع الكليات.



صورة تذكارية مع رئيس الجامعة



الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة السابق بالمؤتمر



الدكتورة صباح بالمؤتمر



السلام الوطنى بمؤتمر



السيدات بالمؤتمر



جانب من الحضور بالمؤتمر



حضور المؤتمر



رئيس الجامعة بالمؤتمر



طلاب يشاركون بالمؤتمر _1