1016 لجنة انتخابية بمحافظة الشرقية تستعد لانتخابات الرئاسة.. اعرف التفاصيل

الشرقية- إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث ومناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ، واللواء عبد العزيز الصيرفي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، ومساعد قائد الفرقة السادسة المدرعة ، والمستشار العسكري للمحافظة ، وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والمصالح الحكومية ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية، خلاله أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية علي مستوي المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و 932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية قائلاً أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية و الهيئات الالتزام بتنفيذ التعليمات التالية بدقة التنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينه المقار الإنتخابية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، واتباع الخطوات التالية..

فحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الإنتخابية وان تتوافر بها إشتراطات الوقاية من الحريق

وجود حرم آمن ( مساحه لا تقل عن 200 متر) حول المراكز الانتخابية ليتيح التأمين الكامل.

توفير أماكن لائقة ومناسبه لمبيت القوات المشاركة في عمليه الانتخابات (الجيش _ الشرطة).

التأكد من سلامه باب المقر ومتانته والنوافذ مزوده بمصبات حديديه لتأمين صناديق الاقتراع.

توفير أماكن لائقة ومناسبه لمبيت السادة القضاة والمشرفين على العملية الإنتخابية.

التأكيد على وجود مسؤول عن المقر مدير المنشأة أو من ينوب عنه.

قيام مديريه التموين بتوفير الخبز وكافه السلع اللازمة لقوات التامين اثناء فتره الانتخابات

نظافة المقر الإنتخابي من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهة الموجود بها المقر.

إزالة الإشغالات الموجودة حول المقار الانتخابية.

ضرورة توفير مولدات كهرباء بديله لاستخدامها في حاله انقطاع التيار الكهربي

توفير تندات وكراسي لراحة الناخبين وقت الانتظار.

توفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون المقر مزود بخط تليفون ارضي وبحاله جيده ويعمل

جاهزية المقار الإنتخابية بدورات مياه صالحه للاستخدام.

حجرات محكمه لوضع صناديق الاقتراع بها ليلا ويفضل غرفه مناهل المعرفة.

المعاونة الكاملة للقوات المسلحة والشرطة لتأمين المقار الانتخابية.

توفير عدد 50 شيكارة رمل وزن شيكارة لا يقل عن 50 كيلو جرام امام المقر ويتم توزيعها يمين وشمال باب المقر.

توفير سيارة حماية مدنيه وسيارة اسعاف بجوار كل مقر استعدادا لأي أحداث طارئه.

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها .

كما نوه المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.