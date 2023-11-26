يصيب الأبقار والجاموس.. تعرف على أعراض مرض الحمى الخاطفة

كتبت ـ أسماء نصار

"حمى الثلاثة أيام- الحمى الخاطفة- الحمى المؤقتة" كلها مسميات لمرض معدى يصيب الأبقار والجاموس وينتقل بالناموس والحشرات الماصة للدماء وتسبب هذا المرض فى حدوث خسائر فى الأبقار والجاموس سواء فى المزارع الكبيرة أو الصغيرة أو عند الفلاح الذى يمتلك رأس ماشية أو اثنين.



واجتاحت هذه الحمى الأبقار فى مصر عدة مرات، أول مرة تم تشخيص المرض فيها عام 1925 ، وأشهر وباء كان عام 1991، وأشد وباء كان عام 2000 لكن عادة ما يأتى المرض عامًا بعد عام، عامًا يجىء بشدة وبعدها تكتسب الحيوانات مناعة فيجىء العام الذى بعده بصورة أخف نتيجة المناعة المتبقية من الاصابة الشديدة، ثم يشتد فى العام الذى يليه نتيجة لقلة الأجسام المناعية وضعف القدرات المناعية المتبقية فى جسم الحيواتات ، وهكذا.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:



1- أعراض المرض تستمر يومين أو ثلاثة وقد تكون خفيفة ويصاحبها فقدان فى الشهية وقلة فى استهلاك العلف ونقص فى إنتاج اللبن.

2- قد تكون الحمى شديدة وتصل الى 41-42 درجة ويصاحبها انخفاض شديد فى إنتاج اللبن يصل إلى 80%.

3- تيبس فى العضلات وتخشب فى الجسم كله وارتعاشات فى الأرجل ومن الممكن عرج.

4- صعوبة فى التنفس نتيجة الالتهابات فى الجهاز التنفسي.

5- زيادة معدلات التنفس.

6- صعوبة فى البلع والشرب

7-إمساك نتيجة نقص السوائل فى الجسم .

8- قد يرقد الحيوان بصورة مشابهة لما يحدث فى حمى اللبن وحالات زيادة الحموضة.

9- انخفاض شديد فى الأوزان خاصة عجول التسمين.

10- طحن الأسنان كتعبير عن الألم وشدة الالتهابات .

11- قد تنفجر الحويصلات الهوائية فى الرئة من الالتهابات وتحدث أورام.

12- قد تحدث حالات اجهاض.

13- قد تحدث امفزيما تحت الجلد.

14- قد تختلط عند المربى أعراض المرض مع أعراض الحمى القلاعية نظرًا للعرج الذى يحدث فى القدم ولزيادة سيولة اللعاب الناتجة عن الالتهابات الشديدة .

