وكيل أوقاف الدقهلية: الرئيس السيسى انحاز للإنسانية فى العدوان على غزة

الدقهلية شريف الديب

قال الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن جند مصر هم خير أجناد الدنيا ، كما قال رسول الله فيا أمة المصطفي قفوا خلف رئيسكم و جددوا العهد، فواجبنا نحو مصر بلد الأمن والأمان هو الوقوف صفا واحدا خلف رئيسنا، ولنقف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية فاللهم احفظ مصرنا و رئيسنا.

وأشاد بما فعله الرئيس بشأن الأوضاع فى غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس انحاز للمواقف الإنسانية فى القضية، لذا لابد من أن نقف خلف قيادتنا السياسية

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بالدقهلية، وذلك تأييدا ودعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

ونظم المؤتمر داخل مدينة ميت غمر ، بتنظيم وإشراف حزب مستقبل وطن بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، و عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي أسامة سرايا، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب أمين شؤون الثقافة و الفنون و الرياضة، النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ومحمد المرشدي أمين الحزب بالدقهلية، القمص بيشوى كامل، والنائب عبد الحميد الدمرداش الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، وجمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والهيئة البرلمانية بالحزب والعديد من القيادات الشعبية بالمحافظة.