وفاة والد الفنان التشكيلى عسران عبدالفتاح حزنا على فراق نجله منذ أسبوع بقنا

قنا صابر سعيد

توفي مسن، اليوم الأحد، بعد تدهور حالته الصحية حزنا على وفاة نجله متأثرا بإصابته في حادث قطار، منذ أسبوع، ودفن بمسقط رأسه بقرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز فرشوط شمالى محافظة قنا.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز فرشوط، عقب وفاة عبدالفتاح عسران عتمان بعد وفاة نجله الشاب الفنان التشكيلي عسران، متأثرا بإصابته ببتر في الذراع والساق، بعد سقوطه من قطار بمحطة فرشوط.

وشيع أهالي قرية الكوم الأحمر، جثمان الأب عبدالفتاح عسران إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية، ليجمعهنا مكانا واحد، وكان الأب قد تدهورت حالته الصحية بعد خبر وفاة نجله في حادث القطار.