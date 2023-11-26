وصول 27 فلسطينيا من حملة الجنسية الروسية إلى داغستان

وقال بيان صدر عن حكومة داغستان ونشرته قناة روسيا اليوم "وصلت المجموعة الثانية من الفلسطينيين اليوم الأحد إلى داغستان وقوامها 27 شخصا بينهم 14 طفلا".

ووصل أمس السبت إلى داغستان نحو 50 فلسطينيا بينهم نحو 20 طفلا تم إجلاؤهم عن غزة.

وأعلنت سلطات داغستان استعداد الجمهورية لاستقبال 200 لاجئ فلسطيني، ورصدت 8.2 مليون روبل لتأمين إقامتهم.