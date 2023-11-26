اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول 27 فلسطينيا من حملة الجنسية الروسية إلى داغستان

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:16 م
وصول 27 فلسطينيا من حملة الجنسية الروسية إلى داغستان معبر رفح
أ ش أ

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استقبلت حكومة جمهورية داغستان الروسية مجموعة ثانية تضم 27 شخصا بينهم 14 طفلا، من الفلسطينيين حملة الجنسية الروسية وعائلاتهم، الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة مؤخرا.

وقال بيان صدر عن حكومة داغستان ونشرته قناة روسيا اليوم "وصلت المجموعة الثانية من الفلسطينيين اليوم الأحد إلى داغستان وقوامها 27 شخصا بينهم 14 طفلا".

ووصل أمس السبت إلى داغستان نحو 50 فلسطينيا بينهم نحو 20 طفلا تم إجلاؤهم عن غزة.

وأعلنت سلطات داغستان استعداد الجمهورية لاستقبال 200 لاجئ فلسطيني، ورصدت 8.2 مليون روبل لتأمين إقامتهم.

 







داغستان

فلسطين

غزة

روسيا




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