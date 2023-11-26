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وزارة التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية للبقالين عن شهر نوفمبر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 01:00 ص
وزارة التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية للبقالين عن شهر نوفمبر وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر نوفمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة 50 جنيا لكل فرد مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع على بطاقات التموين بأسعار مدعمة، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 65 مليون مواطن.

يأتي ذلك في الوقت الذى توفر فيه  وزارة  التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  كذلك طرح  السكر على بطاقات التموين ضمن العديد من السلع الأساسية، حيث يتم توفير أكثر من 65 ألف طن سكر شهريا لأصحاب البطاقات التموينية بسعر الكيلو 12.5 جنيه ، بالإضافة الى طرح العديد من السلع على البطاقات بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس السلع المثيلة في الأسواق الأخرى

 

 







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