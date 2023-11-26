وزارة التموين تبدأ صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات عن شهر ديسمبر الجمعة

كتب ــ مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع الغذائية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر 2023 اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة الموافق 1 ديسمبر، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ "بقالى التموين ، منافذ المجمعات الاستهلاكية ، فروع مشروع جمعيتي " على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التموين قد انتهت من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر نوفمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع على بطاقات التموين بأسعار مدعمة، ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 65 مليون مواطن.