اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 نوفمبر 2023 04:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: اعتقال 3200 فلسطينى منذ 7 أكتوبر الماضى

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:44 م
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: اعتقال 3200 فلسطينى منذ 7 أكتوبر الماضى الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 3200 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي. 

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمُحررين الفلسطينية- في بيان صحفي اليوم الأحد، أن عدد المُعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من سبعة آلاف أسير، بينهم أكثر من 200 طفل ونحو 78 أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة لتدخل طبي عاجل. 

تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت آلاف الغارات الجوية إلى جانب القصف المدفعي ومن سلاح البحرية فى إطار الحرب على قطاع غزة لمدة 48 يومًا، مما تسبب فى تدمير عشرات آلاف المساكن، واستشهاد 15 ألف فلسطيني 70 % منهم من الأطفال والنساء، قبل سريان "هدنة إنسانية مؤقتة" مدتها أربعة أيام بدأت يوم الجمعة الماضي، بجهود وساطة مصرية وقطرية ورعاية أمريكية. 

 







قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

قطاع غزة

القدس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة