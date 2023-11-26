نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الهندسى.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ملتقى سوق العمل الهندسى 2 وتوفير فرص عمل للمهندسين ودورات تدريبية فى كافة التخصصات الهندسية ، وذلك الجمعة 1 ديسمبر 2023 .

ويستقبل ملتقى سوق العمل الهندسى كافة المهندسين من الساعة الواحدة ونصف ظهرًا حتى السابعة مساءً الجمعة فى نادى المهندسين بسابا باشا.

ويأتى ملتقى سوق العمل ضمن التعاون المشترك بين لجنة التوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح، ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى ولجنة العلاقات العامة برئاسة المهندس محمد سعيد

ويتضمن الملتقى أكثر من 50 شركة هندسية و 15 مركز تدريب فى كافة التخصصات الهندسية لتوفير اكثر من 300 فرصة عمل لحديثي التخرج وكافة المهندسين.