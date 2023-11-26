"نصب أون لاين".. التحقيقات تكشف لغز محتال "الفيس بوك"

كتب أحمد حسنى

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بترويج العملات المقلدة والأسلحة عبرالإنترنت، قيام المتهم بإنشاء عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لترويج العملات الوطنية المقلدة والأسلحة البيضاء بأنواعها المختلفة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.

كما كشفت التحققات أن المتهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً امتلاكه عملات وطنية "مقلدة" وأسلحة بيضاء بقصد ترويجها لراغبى شرائها، وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مستغلاً خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة الجنائية.