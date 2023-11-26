"مياه الإسكندرية" تنظم مؤتمر "انزل وشارك.. صوتك مستقبلك" لتوعية العاملين

الإسكندرية جاكلين منير

قامت إدارة التوعية بشركة مياه الإسكندرية ، بتنظيم مؤتمر "صوتك مستقبلك" تحت شعار "إنزل وشارك"، وذلك لتوعية العاملين بالشركة عن أهمية المشاركة في العملية الانتخابية الرئاسية في ديسمبر المقبل.

وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الاسكندرية ، وبالتعاون مع الهيئة العامة للإستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية.

وإستهل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور، ثم الدكتور إبراهيم الجمل وكيل مشيخة الأزهر الشريف، استهدفت تحفيز العاملين بالشركة عن أهمية المشاركة الإيجابية فى التصويت والإدلاء بأرائهم خلال الإنتخابات الرئاسية المقبلة، إيماناً منا بدور مصرنا الحبيبة ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعى التثقيفي والسياسي للعاملين مشاركاً في التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما وجه المستشار أشرف عبد المنعم منسق مؤسسة القادة بالإسكندرية كلمته مؤكداً على أهمية مصر الإستراتيجية وكونها دولة محورية وهامة للمنطقة وللعالم أجمع، وشدد على أن مصر دولة ذات سيادة سياسية واقتصادية وأنها دائماً مستهدفة من أعدائها على مر التاريخ واستعرض عملية التضليل التي يتعرض لها الشعب المصري في عرض وإيصال المعلومات والحقائق.

كما أكد المهندس أحمد جابر أننا نمر حالياً بمرحلة حساسة وشديدة الخطورة في عمر بلدنا الحبيب وأهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة لما له من نفع على الدولة و الشعب والوقوف صفا واحداً، ويداً بيد في مواجهة كافة الصعوبات والتحديات الراهنة للنهوض بمصر والوطن من أجل دعم الإستقرار والأمن.