مناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي فى البحوث الإعلامية بإعلام القاهرة غدا

ينظم قسم الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة ، غدا الملتقى العلمى الأول لهذا العام ويعرض لإحدى الإشكاليات المهمة التى تشغل المجتمع البحثى حيث يناقش الضوابط الأخلاقية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى فى البحوث الإعلامية.

تترأس الجلسة الدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذ بقسم الصحافة والعميد الأسبق لكلية الاعلام، وتتحدث عن الاشكاليات الأخلاقية التى تواجه استخدام هذه الأدوات فى البحوث العلمية.

ويستضيف الملتقى د رضوى عبد اللطيف نائب رئيس تحرير الاخبار ومديرة العلاقات الاكاديمية بمؤسسة الذكاء الاصطناعى للبحث والاستشراف فى دبى والتى تقدم مداخلة عن التجارب العالمية فى مجال استخدام ادوات الذكاء الاصطناعى كما تعرض د نانسى عادل المدرس بقسم الصحافة لأكثر هذه الأدوات استخداما فى البحوث الإعلامية مع تطبيقات للاستخدام الآمن والأخلاقى لها.

وقالت دكتورة أمل السيد دراز الأستاذ بقسم الصحافة ومنسق الملتقى إن الجلسة تستهدف زيادة وعى الباحثين باستخدام تطبيقات وادوات الذكاء الاصطناعى بجانب السعى لبلورة تصور لوضع دليل أخلاقى ييسر على الباحثين استخدام هذه الادوات كوسيلة لدعم البحث العلمى.

يعقد الملتقى برعاية د.حنان جنيد عميد كلية الإعلام، وإشراف د.شريف درويش رئيس قسم الصحافة.